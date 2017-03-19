بعد مقتل مواطنين.. الصحة: نحذر من التعرض للأتربة

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قال الدكتور شريف وديع، مساعد وزير الصحة لشؤون الطوارئ، مساء أمس السبت، إن «العواصف الترابية كانت شديدة في المحافظات القريبة من الجبال مثل قنا وأسيوط»، مضيفًا أن «جميع المصابين باختناقات تم إسعافهم وخرجوا بخير وسلامة».

وحذّر وديع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، المواطنين من التعرض للأتربة، مضيفًا أنه «من يشعر بحالة اختناق فليذهب لأي مستشفى من مستشفيات الوزارة للقيام بإسعافات أولية».

وأكد أن «الوزارة تحاول مواجهة أي ظرف طارئ يواجه المواطن وكله بتوجيهات وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، وأي مواطن يصاب بضيق تنفس أو ألم بالقلب فعليه التوجه لأقرب مستشفى، والآن جميع أمراض القلب لها علاج».

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وتسببت موجة الطقس السيئة في العديد من الحوادث على الطرق ما تسبب في مقتل عدد من المواطنين، إضافة إلى اختناقات في التنفس لدى آخرين.