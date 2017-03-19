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وزيرة الهجرة: نتواصل مع السلطات في الكويت لحل أزمات المعلمين المصريين

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وزيرة الهجرة: نتواصل مع السلطات في الكويت لحل أزمات المعلمين المصريين وزيرة الهجرة: نتواصل مع السلطات في الكويت لحل أزمات المعلمين المصريين

التحرير

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الدولة بكل مؤسساتها تقف بجانب أبنائها في الخارج، موضحةً أن «نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج كانت مشكلة تواجه أسرهم واستطعنا حلها».

وأضافت مكرم، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أمس السبت، أن «تعقيد إجراءات نقل جثامين المتوفين بالخارج كانت حمل إضافي على هموم الغربة التي يتحملها أهل المتوفي».

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وأشارت، إلى أن «المعلمين المصريين في الكويت لديهم بعض المشاكل المتعلقة بإلغاء بدل السكن ونتواصل مع السلطات الكويتية لحلها»، مشيرةً إلى أن الخليج هي أكثر الدول التي تأتي منها شكاوى المصريين.

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التحرير

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