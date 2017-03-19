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الحكومة تعلن اليوم عن تفاصيل مشروع تنمية الصعيد

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الحكومة تعلن اليوم عن تفاصيل مشروع تنمية الصعيد الحكومة تعلن اليوم عن تفاصيل مشروع تنمية الصعيد

التحرير

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تعقد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للإعلان عن بدء فعاليات مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.

ويشارك بالمؤتمر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، والمدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في أسعد عالم.

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وقالت سحر في تصريحات صحفية إن وزارتها وفرت تمويلا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد في محافظتي سوهاج وقنا بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي, وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة.

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