معتز عبد الفتاح: لا يمكن اختزال علاقة مصر مع السعودية في البترول فقط

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أشاد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعودة شركة أرامكو السعودية لضخ البترول في مصر، حيث أن عودة الضخ مرة أخرى توفر على مصر 300 مليون دولار، موضحًا أنه أكد مرارًا وتكرارًا أن العلاقات المصرية السعودية لا يمكن اختزالها في البترول فقط.

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، مساء أمس السبت، أنه يجب على مصر والسعودية التكاتف حيث لا تستطيع أي دولة «تشيل الشيلة لوحدها»، موضحًا أن المشكلة الحقيقة كانت بين الشعبين حيث أن الشعب المصري كان يتوقع الكثير من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

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تابع: «المفروض نتكاتف مع بعضنا البعض، الناس في مصر تعبانة فكانت تتوقع من أهلنا وأصدقائنا يساندونا على حد ما يقدوا، إحنا خدنا على خطرنا من السعودية وزعلنا، بس الحمد لله التكاتف رجع من جديد».