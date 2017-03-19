تعيين جمال حنفي نائبا لائتلاف حب الوطن

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أعلن ائتلاف حب الوطن، اليوم الأحد، تعيين المهندس جمال حنفي طه، نائبًا لرئيس الائتلاف، نظرًا لمجهوداته.

ومن جانبه؛ قال «حنفي»، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، إن «الائتلاف يهدف لتوحيد الرؤى، والالتفاف حول الوطن، والتمسك بمبادئ لائحة الإئتلاف، وعلى ذلك نمضي فى طريق خدمة الوطن، استنادًا إلى حسن ظن الشعب المصري العريق وقيادتنا السياسية الرشيدة».

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وكشف خطة عمل الإئتلاف والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة الخاصة بالعشوائيات، بدايةً من منطقة السيدة زينب، حيث سيكون هناك حصر كامل للمنازل الآيلة للسقوط والعقارات التي سوف يتم إزالتها ونقل أصحابها، وذلك من خلال وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، إلى عدة مناطق مثل أكتوبر وبد، وسوف يتم حصر المشاكل من خلال الإستماع والتواصل مع الشباب في المرحلة القادمة للانضمام لنا كإئتلاف، من خلال منتدى الإئتلاف التثقيفي».