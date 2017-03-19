احتفالا بذكرى تحريرها.. رفع العلم المصري اليوم في "ساحة العلم" بطابا

جنوب سيناء - أحمد السيد:

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، والذي يوافق الذكرى الـ 28 لعودة طابا الحبيبة لأحضان الوطن مصر، وهى ذكرى استعادة آخر كيلو متر من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء.

وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقة اللواء أحمد طايل - مدير أمن جنوب سيناء، ومحمد عقل - وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، باستقبال الوفود المشاركة في الاحتفالية، حيث يقوم الجميع اليوم بإيقاد الشعلة ورفع العلم المصري في ساحة العلم بمدينة طابا وعزف السلام الوطني.

وقام "فودة" بعقد عدة لقاءات تليفزيونية، لإرسال رسالة لجميع الجنسيات أن جنوب سيناء آمنة وأن الجميع يسهر على حمايتهم.

كما قرر محافظ جنوب سيناء، أن تكون أول حصة بالمدارس عن عودة طابا.