أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

طنطاوي عن حالة الجو: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس»

Google+ Print
طنطاوي عن حالة الجو: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» طنطاوي عن حالة الجو: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إن «الجو في قلب فجأة في مصر، ومعرفش دي هتودينا على فين»، مضيفًا أن «المواطن يرى أن الحكومة وراء كل المشاكل التي تحدث لنا».

تابع طنطاوي، خلال برنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، أمس السبت، أن «محافظ أسيوط صنع خيرًا بإيقافه الدراسة في المحافظة بدءًا من الغد، والجو حالته غريبة وأول مرة يختنق كل العدد ده من المواطنين».

شاهد أيضا

واستشهد بقول الله تعالى: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج