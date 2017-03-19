طنطاوي عن حالة الجو: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس»

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قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إن «الجو في مصر قلب فجأة في مصر، ومعرفش الحكومة دي هتودينا على فين»، مضيفًا أن «المواطن يرى أن الحكومة وراء كل المشاكل التي تحدث لنا».

تابع طنطاوي، خلال برنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، أمس السبت، أن «محافظ أسيوط صنع خيرًا بإيقافه الدراسة في المحافظة بدءًا من الغد، والجو حالته غريبة وأول مرة يختنق كل العدد ده من المواطنين».

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واستشهد بقول الله تعالى: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ».