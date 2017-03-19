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حساسين عن غرق شاب بحمام سباحة: «حال بلدنا.. الغلبان يروح في داهية»

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حساسين عن غرق شاب بحمام سباحة: «حال بلدنا.. الغلبان يروح في داهية» حساسين عن غرق شاب بحمام سباحة: «حال بلدنا.. الغلبان يروح في داهية»

التحرير

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علّق النائب البرلماني سعيد حساسين، على غرق شاب في حمام سباحة القاهرة، قائلًا: «ما حدث إهمال واستسهال بأرواح الناس، شاب زي الورد غرق في حمام السباحة أثناء التأهيل العسكري ليتقدم إلى أحدى الكليات العسكرية».

وأضاف حساسين، خلال برنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أمس السبت: «حق الناس الغلابة فين محدش عارف، مش هنسكت على حقوق الشباب الغلابة اللي بتضيع مش هنسكت عليها ولازم حقهم ييجي».

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وتابع: «ده حال بلدنا الغلبان بيروح في داهية وبنموت ولادنا بسبب إهمالنا»، مطالبًا بحساب المسئول عن ذلك الحادث الأليم، سواء كان وزيرًا أو رئيس الوزراء.

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