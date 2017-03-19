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والد ضحية حمام السباحة: «كان نفسه يطلع مهندس ويلتحق بالحربية»

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والد ضحية حمام السباحة: «كان نفسه يطلع مهندس ويلتحق بالحربية» والد ضحية حمام السباحة: «كان نفسه يطلع مهندس ويلتحق بالحربية»

التحرير

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قال بدر عبد المنعم، والد "محمد" ضحية حمام سباحة القاهرة، مساء السبت، إن نجله كان مطيعًا ولم يتسبب في أذى أي شخص، مضيفًا: «كان نفسه يبقى مهندس أو يطلع حاجة حلوة، شافني في الجيش بقى قال نفسه يطلع زييّ».

وأضاف عبد المنعم، خلال حواره في برنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه كان يتدرب في أكاديمية من أجل الالتحاق بالكلية الحربية، مستطردًا: «مرة قالي يا بابا أنا نطيت في حمام السباحة من مسافة كبيرة، قولتله يا ابني قول الحمد لله وماتقولش لحد».

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أشار إلى أنه لم يعلم أي شيء عن نجله منذ الجمعة، مستطردًا: «بقينا نجري في الشارع ومنعرفش راحين فين، روحنا المستشفيات والأقسام وفي كل مكان»، موضحًا أن قسم مدينة نصر أبلغهم بوجود جثة نجلهم على شاطئ حمام السباحة و«مُغطى بكيس بلاستك».

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