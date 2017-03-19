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بدر: سأقف مع قلاش.. وقضية اقتحام نقابة الصحفيين «ملفقة»

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بدر: سأقف مع قلاش.. وقضية اقتحام نقابة الصحفيين «ملفقة» بدر: سأقف مع قلاش.. وقضية اقتحام نقابة الصحفيين «ملفقة»

التحرير

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قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيقف بجانب النقيب السابق يحيى قلاش، في قضية «اقتحام النقابة»، مضيفًا: «بالتأكيد سأقف بجانبه بالتضامن والدعم القانوني فالقضية ملفقة وفي الأصل سياسية».

ويواجه قلاش اتهاما بإيواء متهمين (الصحفيين عمرو بدر  ومحمود السقا) داخل مقر النقابة، وأصدرت محكمة جنح قصر النيل في نوفمبر الماضي قرارها بحبس نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، لمدة عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه.

وتابع بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أمس السبت، أنه «سيسعى لتطوير التشريعات بما يسمح بدخول الزملاء في المواقع الإلكترونية بالانضمام لنقابة الصحفيين».

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وأكد أن نقابة الصحفيين لن تتغير شخصيتها في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير بتولي عبد المحسن سلامة، مضيفًا: «النقابة لها شخصية ولا أحد يستطيع تغيير ذلك، وأنا سأنحاز لدور الصحفيين في حماية الحريات العامة».

وفاز عمرو بدر بمقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، فيما خسر قلاش مقعد النقيب أمام عبدالمحسن سلامة. 

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التحرير

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