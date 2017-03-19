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نبيلة مكرم: المهاجرون غير الشرعيين يهربون من «الإيواء» حتى لا يرحّلوا

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نبيلة مكرم: المهاجرون غير الشرعيين يهربون من «الإيواء» حتى لا يرحّلوا نبيلة مكرم: المهاجرون غير الشرعيين يهربون من «الإيواء» حتى لا يرحّلوا

التحرير

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المهاجرين غير الشرعيين يتم إعادتهم إلى إذا ثبت مصريتهم، طبقًا لاتفاقية إعادة التوطين بين القاهرة وروما.

وأضافت السفيرة، في حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء أمس السبت، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أن «المهاجرين غير الشرعين يهربون من مراكز الإيواء حتى لا تتم إعادتهم إلى مصر».

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وتابعت: «كل من يسافر إيطاليا ويتم القبض عليه، يتم حجزه وإرساله للقاهرة ثاني يوم»، ووعدت بالسؤال على الشباب المصريين المحتجزين في إيطاليا وطمأنة أهلهم.

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التحرير

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