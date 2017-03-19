آمنة نصير: المدرج مقدس كالمسجد.. ولا مكان لفتيات «الجينز الضيق»

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أعربت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن رفضها لارتداء الفتيات الملابس الجينز الضيقة داخل الجامعة ومدرج المحاضرات، مؤكدةً أن «المدرج مكان مقدس كالمسجد».

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء أمس السبت، «كل إنسان له الحق أن يلبس ما يُريد، والبنطلون المقطع هذا تاريخ قديم لدى أوروبا منذ أيام الفترة التي تُلقب بالمرحلة المدرسية التي كانت فيها أوروبا خالية من العلم والحضارة فكانوا يلبسون دون دراية».

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وتابعت: «هذه ثقافة لا تتفق مع ثقافتي المصرية المنضبطة فلنا مظهرنا نحترمه ولنا ملبسنا في أسلوبه، الطالبة التي تذهب للمدرج وترتدي الجينز الضيق أو الممزق داخل المدرج أمر أرفضه فالمدرج مكان مقدس لا يقل عن المسجد، وما الجمال في ارتداء تلك الملابس، فأنا أراه شيء من القبح وخالي من الجمل بعيد عن ثقافتي وموروثي».