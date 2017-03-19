فيديو| عمر جابر: مكالمة أبو تريكة «الأفضل».. وعادل إمام فناني المفضل

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قال النجم عمر جابر، المحترف في صفوف نادي بازل السويسري، إنه تلقى مكالمات تليفونية عديدة، مؤكدًا أن مكالمة محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لتهنئته بعيد ميلاده هي الأفضل.

وأشار «جابر» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «القاهرة أبو ظبي» الذي يقدمه الإعلامي يعقوب السعدي، على قناة on sport، إلى أنه يحب الثنائي ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، مضيفًا، أنه يعتبر الأول هو الأفضل حاليًا في العالم.

وكشف الظهير الدولي، عن أمنيته باللعب في ملعب «سانتياجو برنابيو» أو كامب نو، معلبي العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، معتبرًا ملعب «الإمارات» معقل أرسنال بإنجلترا هو أفضل الملاعب التي لعب عليها أمام المدفعجية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأضاف لاعب الزمالك السابق، أنه يعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة.

واستكمل أن أفضل مدينة يحبها هي القاهرة، ثم دبي وبازل، كاشفًا عن حبه للأغاني الشعبية، وأنه فوجيء بمعرفة لاعبي الفريق السويسري لبعض الأغنيات الشعبية المصرية، وأن عادل إمام، وأحمد السقا، وأحمد حلمي، ومحمد رمضان، أكثر ممثلين يحب مشاهدتهم.