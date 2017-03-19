أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رسميا.. تعطيل الدراسة في أسوان لمدة يوم

Google+ Print
رسميا.. تعطيل الدراسة في أسوان لمدة يوم رسميا.. تعطيل الدراسة في أسوان لمدة يوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر مجدى حجازى محافظ أسوان تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور الحضانة اليوم الأحد ولمدة يوم واحد نظرا لسوء الأحوال الجوية حفاظا على التلاميذ والطلاب وهيئات التدريس من التعرض لأى على الطرق السريعة والداخلية علاوة على الوقاية من الأمراض الناتجة عن الأتربة العالقة فى الجو.

ووجه المحافظ جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالالتزام بوقف الدراسة لمدة يوم واحد إلى حين تحسن الأحوال الجوية وخاصة أن المحافظة تعرضت لعواصف ترابية واضطراب فى الطقس. 

وأعلنت المحافظة أمس عن حالة الطوارئ فى مختلف مراكز ومدن المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية.

شاهد أيضا

ووجه المحافظ بوقف الحركة المرورية على الطرق السريعة وخاصة طريق أسوان القاهرة الزراعى والصحراوى وأيضا أسوان أبوسمبل، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية والمراكب الشراعية والدهبيات. 

ووقع حادث تصادم على الطريق الزراعي "أسوان- القاهرة"، بين سيارة نقل وتوك توك أمام قرية سلوا، التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»