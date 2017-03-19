رسميا.. تعطيل الدراسة في أسوان لمدة يوم

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قرر مجدى حجازى محافظ أسوان تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور الحضانة اليوم الأحد ولمدة يوم واحد نظرا لسوء الأحوال الجوية حفاظا على التلاميذ والطلاب وهيئات التدريس من التعرض لأى حوادث على الطرق السريعة والداخلية علاوة على الوقاية من الأمراض الناتجة عن الأتربة العالقة فى الجو.

ووجه المحافظ جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالالتزام بوقف الدراسة لمدة يوم واحد إلى حين تحسن الأحوال الجوية وخاصة أن المحافظة تعرضت لعواصف ترابية واضطراب فى الطقس.

وأعلنت المحافظة أمس عن حالة الطوارئ فى مختلف مراكز ومدن المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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ووجه المحافظ بوقف الحركة المرورية على الطرق السريعة وخاصة طريق أسوان القاهرة الزراعى والصحراوى وأيضا أسوان أبوسمبل، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية والمراكب الشراعية والدهبيات.

ووقع حادث تصادم على الطريق الزراعي "أسوان- القاهرة"، بين سيارة نقل وتوك توك أمام قرية سلوا، التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.