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محافظ بورسعيد: نقف إلى جانب أهالي «ضحيتي كوبري النصر»

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محافظ بورسعيد: نقف إلى جانب أهالي «ضحيتي كوبري النصر» محافظ بورسعيد: نقف إلى جانب أهالي «ضحيتي كوبري النصر»

التحرير

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زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أسر المتوفين في حادث كوبري النصر لتقديم واجب التعازي في ابنيهم.

ولقي اثنان من الصيادين (محمد يوسف فياض 27 سنة، والسيد عويس فياض من صائدي القابوطي) في حادث اصطدام قارب الصيد الذي كانوا يستقلونه حال ممارستهم مهام الصيد بمياه المجرى الملاحي لقناة السويس في جسم كوبري النصر العائم بين ضفتي القناة ناحية مدينة بورفؤاد في أثناء فتحه لعبور إحدى القاطرات.

وقال المحافظ لأهالي المتوفيين أمس السبت إن جميع الأجهزة التنفيذية ستقف إلى جانب الأسرتين وهذا أقل شيء يمكن تقديمه.

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وأضاف الغضبان أن كل أبناء بورسعيد يشعرون بالأسى للحادث ويتعاطفون تماما مع الأسرتين، مؤكدا دعمة لهم تماما وتقديم كل المساعدات والخدمات اللازمة لهم ورعاية أبنائهم بالكامل. 

وتابع: أن مكتبه مفتوح تماما لأي من أفراد الأسرتين وأن هذا الأمر واجب ولا يعوض فقدان الوالدين ولكن الأمر يتعلق بالتكافل والتراحم بمثل هذه الظروف للأسرتين.

ومن ناحية أخرى قدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واجب العزاء للأسرتين في اتصال تليفوني، وأكد دعمه الكامل وهيئة قناة السويس لأسرتي الضحيتين بعد الحادث.

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التحرير

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