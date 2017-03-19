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«مجاهد» عن وفاة طالب بحمام سباحة ستاد القاهرة: «والله قلبي وجعني»

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«مجاهد» عن وفاة طالب بحمام سباحة ستاد القاهرة: «والله قلبي وجعني» «مجاهد» عن وفاة طالب بحمام سباحة ستاد القاهرة: «والله قلبي وجعني»

التحرير

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علّق الكابتن عزمي مجاهد، مساء السبت، على واقعة وفاة الطالب محمد بدر، داخل حمام سباحة باستاد القاهرة، خلال تدريبه مع أكاديمية الديب للتأهيل للكليات العسكرية، قائلًا: «والله قلبي وجعني، أنا حاسس إن المواطن مبقاش ليه قيمة».

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن دائمًا ما تأخذ احتياطاتها بعد الواقعة كرد فعل وليس منع حدوث الواقعة، مستشهدًا بإغلاق الكافيهات المخالفة بعد واقعة مقتل طالب أثناء مشاهدته المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

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وتابع: «أبو الواد وأمه يتحرق قلبهم ليه، يعني الأكاديمية دي بتجيب 200 شخص وتقولهم نطوا في المياه، ممكن الطالب ده يكون ارتطم بشخص آخر أسفل المياه».

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التحرير

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