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فيديو| رئيس «ستاد القاهرة» يستقيل على الهواء بعد غرق طالب بحمام السباحة

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فيديو| رئيس «ستاد القاهرة» يستقيل على الهواء بعد غرق طالب بحمام السباحة فيديو| رئيس «ستاد القاهرة» يستقيل على الهواء بعد غرق طالب بحمام السباحة

التحرير

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تقدم علي درويش، رئيس هيئة « القاهرة»، باستقالته على الهواء، وذلك على خلفية وفاة الطالب محمد بدر، غرقًا داخل حمام السباحة، مساء الجمعة الماضية، خلال تدريباته على قفزة «الثقة» لتأهيله قبل التحاقه بإحدى الكليات العسكرية، ولم يتم اكتشاف الجثة قبل مرور 24 ساعة على الوفاة.

وقال «درويش» خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، إن الواقعة أحزنته كثيرًا معلنًا استقالته على الهواء، مؤكدًا أن «هيئة الاستاد» عليها مسؤولية وأنه متخذ قراراه بالاستقالة منذ الصباح، معلقًا «ربنا يعلم إني كنت بتقي ربنا، لكن بحمل نفسي المسؤولية وإن كانت أقل من الأكاديمية صاحبة المسؤولية الأكبر».

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