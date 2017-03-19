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الأهلي: «لن نقف متفرجين على إعادة مباراة الزمالك والمقاصة»

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الأهلي: «لن نقف متفرجين على إعادة مباراة الزمالك والمقاصة» الأهلي: «لن نقف متفرجين على إعادة مباراة الزمالك والمقاصة»

التحرير

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قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة  النادي الأهلي، إن ناديه لن يكتفي بالمشاهدة في حالة التفكير في إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وتابع «وحيد»، خلال تصريحاته اليوم الأحد بقناة «صدى البلد»، أن قرار إعادة مباراة الزمالك والمقاصة إذا تم اتخاذه سيفتح الباب أمام إعادة مباريات أخرى، معلقًا: «لن نقف كمتفرجين، فلا يجوز إعادة مباراة بسبب عدم احتساب الحكم ركلة جزاء».

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وأضاف عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، أن ناديه يرغب في في فرض الحياد بين جميع الأندية، مشيرًا إلى أن موقف اتحاد الكرة غامض حتى الآن بعد حله مؤخرًا.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هدد بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز، في حالة عدم إعادة مباراة فريقه أمام المقاصة، بسبب عدم احتساب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء صحيحة للقلعة البيضاء.

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التحرير

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