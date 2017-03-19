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ماذا قال فرج عامر عن مؤمن سليمان بعد ثلاثية أولينزي؟

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ماذا قال فرج عامر عن مؤمن سليمان بعد ثلاثية أولينزي؟ ماذا قال فرج عامر عن مؤمن سليمان بعد ثلاثية أولينزي؟

التحرير

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عاتب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مؤمن سليمان، المدير الفني لفريقه، تعليقًا على خسارته أمام فريق أولينزي ستارز الكيني، بثلاثية نظيف، مساء السبت.

وأضاف عامر، خلال تصريحاته بحلقة أمس السبت، من برنامج «كورة كل يوم» الذي يعرض على قناة «النهار »، أن سليمان كان مخطئًا حينما اعتمد على اللعب الهجومي أمام أولينزي، في مباراة الإياب، مشيرًا إلى أن ذلك جعل الفريق يعاني دفاعيًا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وتابع رئيس النادي السكندري، أن سموحة لديه طموح بالفوز بلقب الكونفدرالية، لكن علينا الالتفات أن البطولة ستكون صعبة في الأدوار المقبلة.

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 وخسر سموحة بثلاثية نظيفة، أمام أولينزي ستارز الكيني في المباراة التي أقيمت بملعب «موي ستاديوم»، في اياب دور الـ32 (1)، من منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

 وبهذه النتيجة صعد الفريق السكندري لدور الـ32 (2) للكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن حقق فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه أولينزي ستارز برباعية دون رد، في لقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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