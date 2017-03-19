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فيديو.. الغيطي لـ«آسفين يا ريس»: «صور قصور جمال مبارك وجعتكم أوي»

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فيديو.. الغيطي لـ«آسفين يا ريس»: «صور قصور جمال مبارك وجعتكم أوي» فيديو.. الغيطي لـ«آسفين يا ريس»: «صور قصور جمال مبارك وجعتكم أوي»

التحرير

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استنكر الإعلامي محمد الغيطي، حملة الهجوم عليه من قبل مجموعة "أسفين يا ريس"، بعد عرضه صورا لقصر جمال مبارك، قائلا: "الصور وجعتهم أوي وعملوا حملة أقل ما يقال عنها إنها قذرة".

وأضاف الغيطي، خلال تقديم حلقة أمس السبت ببرنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "التحرير": "دول آسفين يا حرامي، أو آسفين يا مجرم، بعد الحملة اللي عملوها ضدي، فيه برامج توك شو خصصت وقتها للهجوم عليا وعرضت صورا خارجة ومفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وتابع: "البرنامج ده بتاع الغلابة، وطبيعي تلاقي الناس اللي ضد الغلابة والفاسدين واللى نهبوا الدولة ومصاصي الدماء والقوادين ضدنا".

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التحرير

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