رئيس استاد القاهرة يستقيل على الهواء: «مش مستحمل حزن أسرة الضحية»

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وجه اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، حديثه لأهالي ضحية حمام السباحة: "أنا مش قادر أستحمل حزنكم وأنا المسئول عن اللي حصل".

ولقي شاب مصرعه غرقا في حمام سباحة بالاستاد خلال تلقيه تدريبات تابعة لأحد الأكاديميات المؤهلة للكليات العسكرية.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية أمس السبت ببرنامج"انفراد"، المذاع على قناة "العاصمة": "الأكاديمية التي قامت بتأجير الحمام الذي وقع به الحادث اعتادت أن تقوم بتأجير الحمام منذ سنوات طويلة"، موضحا أن النيابة تقوم بتحقيقاتها حاليا حول حادث غرق الشاب في أثناء تأديته قفزة الثقة.

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وتابع: "عندكم حق.. المسئولية عندي أولا وأخيرا"، مشيرا إلى أن حمامات سباحة استاد القاهرة يتم تأجيرها للأكاديميات وبعض الجهات التي تستغله في تقديم بعض التدريبات للمتدربين.

وأكد درويش، أنه سيتقدَّم باستقالته صباح اليوم نتيجة الحادث.

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