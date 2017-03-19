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محافظ الإسكندرية: بلطجية اعتدوا على 6 عمال أثناء تنفيذ قرار إزالة

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محافظ الإسكندرية: بلطجية اعتدوا على 6 عمال أثناء تنفيذ قرار إزالة محافظ الإسكندرية: بلطجية اعتدوا على 6 عمال أثناء تنفيذ قرار إزالة

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الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 6 عمال بجروح، إثر اعتداء مسلحين عليهم أثناء تنفيذ قرار إزالة، مساء السبت، بأحد العقارات المخالفة، بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، حسبما صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وقال إن "أجهزة حي وسط برئاسة المهندس علي مرسي، سلمت مقاول الإزالة أربعة أدوار والجزء الزائد عن الترخيص بالعقار الكائن ب١١شارع عبد الكريم الخطابي بالحضرة البحرية وذلك بعد اعتراض المقاول المخالف واستعانته بسيارة مملوءة بالبلطجية المسلحين بالأسلحة البيضاء وتعرضهم لمقاول الإزالة."

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن "الواقعة أسفرت عن إصابة 6 عاملين من عمال الإزالة بالحي، حيث تم نقلهم للمستشفى، و الاستعانة باللواء اشرف زغلول حكمدار شرق المحافظة و العميد خالد عبد المحسن وكيل شرطة المرافق للتعامل مع الأمر".

وأشار إلى أنه تم تمكين مقاول الإزالة من العقار وجارى العمل على إزالة الأدوار المخالفة، لافتا إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء بالتصدي بقوة لأباطرة البناء المخالف المستغلين لاحتياج المواطنين و المتعدين على شبكات المرافق .

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