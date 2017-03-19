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وكيل "المحامين" يكشف حقيقة إحالة "فتحي سرور" للتحقيق

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وكيل "المحامين" يكشف حقيقة إحالة "فتحي سرور" للتحقيق وكيل "المحامين" يكشف حقيقة إحالة "فتحي سرور" للتحقيق

مصراوي Masrawy

الدكتور فتحي سرور

كتبت – سحر عزام:

نفى مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إحالة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق للتحقيق، لمخالفته قرار النقابة بالإضراب وعدم حضور جلسات المحاكم.

وقال سخي في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء السبت بأن فتحي سرور اضطر لحضور جلسة لأحد موكيله بعد استئناف النيابة نظرا لأن تخلفه عن الحضور سيعرضه كمحامي للمسائلة، لافتًا إلى أنه قام بالاتصال به لتوضيح أسباب اضطراره لخرق قرار النقابة بالإضراب.

وأشار وكيل نقابة المحامين لتشكيل لجنة لحصر كافة الخروقات ودراستها ودراسة مبررات الخرق وإتخاذ إجراءات ضد المخالفين، لافتًا إلى أن قرار الإضراب جاء لإرسال للجميع بإن المحامين شركاء في تحقيق العدالة.

ووافق مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور على طلب النقابات الفرعية بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية السبت احتجاجا على حبس 7 محامين بالمنيا على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.​

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