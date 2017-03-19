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بالصور.. أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في إيتاي البارود

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بالصور.. أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في إيتاي البارود بالصور.. أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في إيتاي البارود

التحرير

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تمكنت - اليوم السبت - مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن، من إنهاء خصومة بين عائلتي "بدوي" و"الصباغ".

وكانت مشاجرة قد حدثت بناحية قرية جبارس بمركز إيتاي البارود بين العائلتين، لخلافات المصاهرة، نجم عنها مقتل فرد من عائلة بدوي، وتم ضبط متهمين من عائلة الصباغ.

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وعقب إخلاء سبيلهما، قام أحد أفراد عائلة بدوي - تم ضبطه في حينه - بقتل أحد المتهمين بتاريخ 4/2/2014، كما تكرر تعدي فردين من ذات العائلتين على بعضهما البعض بتاريخ 4/2/2017 لذات السبب.

وأسفر التواصل المستمر والدفع بحكماء القرية، وشيوخ الأزهر، وعقلاء العائلتين، والاستعانة بأعضاء مجلس النواب، عن الاتفاق على عقد جلسة صلح بين العائلتين بالسرادق الذي أُقيم بالقرية، بحضور نحو 2000 شخص من الجانبين.

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التحرير

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