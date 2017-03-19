بعد انفراد «التحرير».. الطفلة تقى تروي تفاصيل نجاتها من «سلخانة تعذيب»

التحرير

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استضاف برنامج "أنا والناس"، الطفلة تقى إسماعيل، التي انفردت "التحرير"، بعرض مأساة الطفلة ذات السنوات الأربع.

وقال محرر "التحرير" يونس محمد، خلال استضافته على قناة "الحياة 2": "أول يوم قابلتها كانت بتموت في المستشفى وحالتها صعبة جدا، وماكنتش قادرة تتكلم كانت شبه ميتة وغرقانة في دمها، وحاولت أتكلم معاها لحد ما حكتلي القصة".

وأوضحت الطفلة، أنها تعرضت للتعذيب على يد زوجة والدها بمنطقة القناطر الخيرية، مشيرة إلى أنها اعتدت عليها بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية وآلات حادة، وإلقاء المياه الساخنة عليها.

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من جانبها، قالت عمة الطفلة، أنهم حاولوا إنقاذها أكثر من مرة، ولكن والدها كان يمنعهم: "كنا بنهربها من بيت لبيت عشان نعرف ناخدها من بيت أبوها، حاولنا حتى خطفها ولكن أبوها كان بيمنعنا".