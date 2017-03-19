زيدان «رونالدو»: يمكن استبداله بين الحين والآخر

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قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، إن فريقه عانى كثيرا لتحقيق الفوز على مضيفه أتلتيك بيلباو، في الليجا بهدفين لواحد.

وقال المدير الفني الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "عانينا كثيرا، لكننا لعبنا بشخصية كبيرة، حصدنا ثلاث نقاط على ملعب صعب".

وفسر المدرب التغيير الذي أجراه بإخراج الكرواتي لوكا مودريتش ونزول لوكاس فاسكيز بتغيير خطة اللعب إلى 4-4-2.

وأشار زيدان إلى أنه كان يسعى وراء "الدفاع قليلا ككتلة واحدة، على أن يساعد لوكا كارباخال في الرواق الأيمن، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن يعني السعي وراء التراجع بل التوازن".

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وعن تغيير كريستيانو رونالدو ونزول إيسكو قال "يمكن استبداله بين الحين والآخر. اليوم كان سعيدا بالمباراة وتقدمنا وهذا هو المهم".

وعن توقف الدوري الأسبوع المقبل، أعرب زيدان عن أسفه من أن الكثير من لاعبيه لن يحصلوا على الراحة بسبب الالتزامات الدولية.

وقال "لن أتحدث عن الأمر، فهذا هو الواقع الموجود. بعدما يعودون سيكون أمامنا مباريات كثيرة في ظرف 25 يوما. نحن 24 لاعبا وسنحتاج للجميع".