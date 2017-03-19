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مدرب بيلباو: لم نستحق الخسارة أمام الريال

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مدرب بيلباو: لم نستحق الخسارة أمام الريال مدرب بيلباو: لم نستحق الخسارة أمام الريال

التحرير

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قال إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بنتيجة1-2 على ملعبه سان ماميس، أمام ريال مدريد اليوم السبت، في الليجا.

وأضاف فالفيردي "لقد أعجبني الفريق كثيرا وأثق بأننا لم نكن نستحق الخسارة"، متابعا "يؤلمنا ذلك لأننا كان بوسعنا الخروج بنقاط، ولكن يجب علينا الاستمرار في العمل، ولن يستسلم الفريق".

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وقال: "ريال مدريد فاز بالمباراة في "شرارتين"، معربا عن أسفه لاستقبال فريقه للهدف الثاني سريعا بعد إدراك التعادل.

من جانبه، قال ييراي الفاريز لاعب بيلباو، إن فريقه كان يستحق الخروج بالتعادل أمام ريال مدريد، لكنه أكد أن الفريق كان ندا أمام الملكي، مضيفا "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة وأنهم سيحاولوا إلحاق الضرر بنا".

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التحرير

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