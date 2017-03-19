أرقام من مواجهة الريال وبلباو.. بنزيما يتألق وكاسيميرو يسجل

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نجح ريال مدريد في مواصلة تصدر الدوري الإسباني، بعد تحقيق فوز مهم على نظيره أتليتك بلباو، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس، في إطار الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإسباني.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، محتلًا صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد بلباو عند 44 نقطة في المركز السابع.

ويستعرض لكم «التحرير» أرقام وإحصائيات المباراة..

- كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، سجل 6 أهداف في مبارياته الستة الأخيرة في الليجا ضد أتلتيك بيلباو.

- تمكن كريم بنزيمة من تسجيل 8 أهداف في الليجا ضد أتلتيك بيلباو، بينما ضد نادي غرناطة سجل أكثر من عشرة أهداف.

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- نجح كريستيانو رونالدو، لاعب الملكي في صناعة هدفين في مباراة واحدة في الليجا لأول مرة منذ إبريل 2016 ضد إيبار.

- لم يتمكن كريستيانو رونالدو إطلاقًا من التسجيل ضد أتلتيك بيلباو، على ملعب السان ماميس الجديد في أربع مبارايات، بينما نجح من تسجيل 16 هدفا في 16 مباراة في اللا ليجا ضدهم.

- البرازيلي كاسيميرو سجل هدفين في الليجا هذا الموسم، أكثر مما سجل في مواسمه الثلاثة السابقة مع ريال مدريد.