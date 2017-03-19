مندوب ليبيا باليونسكو: نلاحق شبكات تهريب الآثار في ظروف صعبة

طرابلس - )أ ش أ(

قال مندوب ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو"، الدكتور عبدالقادر المالح، إن حماية الآثار الليبية من السرقة والتخريب تتطلب مشاركة المجتمع، منوهًا إلى أن عددًا من المواقع نجا من اللصوص بفعل الحماية الشعبية .

وأضاف المالح في تصريح لبوابة "الوسط"، أن يونسكو تتعاون مع ليبيا لحماية الآثار عن طريق التنسيق مع المندوبية، حيث يتم تبادل المعلومات وكذلك تبادل الخبراء، مضيفًا أن أوضح مثال على هذا التعاون حدث في سنة 2012 عندما تمت سرقة عُملة أثرية من مصرف بنغازي.

وجدّد المالح المشاكل التي تعرضت لها المندوبية جراء الأزمة القائمة في البلاد، ومن بينها التوقف عن سداد مساهمتها السنوية، وإيجار المقر، فضلاً عن رواتب موظفيها، لافتًا إلى أن ذلك كله لم يمنع المندوبية من أداء مهامها داخل المنظمة الدولية .

كما تطرق المالح إلى عدد من القضايا المهمة التي يتوافر لدى المندوبية معلومات عنها، ومن ذلك شبكات تهريب الآثار وطرق استرجاع المنهوب منها، والوجهات التي تذهب إليها الآثار الليبية، فضلاً عن حدود التعاون الدولي مع جهود حماية الآثار الليبية.

وكانت يونسكو قد أعلنت العام الماضي قائمة بخمسة مواقع ليبية أدرجتها ضمن التراث العالمي المهدد ، فما آليات وخطط المنظمة العالمية للحفاظ على هذا الإرث البشري؟