حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

وقعت العديد من الأحداث المؤثرة في كثير من العواصم حول العالم، اليوم السبت، من أهمها مقتل رجل في مطار أورلي بباريس وداعش يتبنى انفجار في بنجلاديش إضافة إلى اتهام تركيا بالتدخل في انتخابات بلغاريا.

1- الرئيس البلغاري يتهم تركيا بالتدخل في انتخابات بلاده

الرئيس البلغاري رومن راديف في بروكسيل يوم 9 مارس 2017 - (أ ف ب)

اتهم الرئيس البلغاري رومن راديف تركيا المجاورة بـ"التدخل غير المقبول" في الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في السادس والعشرين من مارس في بلاده، محذرا من أن حكومته لن تقبل بذلك.

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2- مقتل رجل في مطار أورلى بفرنسا

الشرطة الفرنسية في موقع الحادث بباريس السبت (أ ف ب)

قُتل رجل بعد سرقته سلاح حارس عسكري في مطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس، حسب ما ذكرته وكالة فرانس برس الإخبارية.

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3- بكين تغلق آخر محطاتها الكبيرة لإنتاج الطاقة من الفحم

دخان متصاعد من أحد المصانع الصينية السبت

أغلقت العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، آخر محطاتها لإنتاج الطاقة باستخدام الفحم، لتصبح بهذا أول مدينة صينية تعمل جميع محطات إنتاج الطاقة بها بالوقود النظيف.

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4- داعش يتبنى تفجيرا استهدف معسكرا في بنجلاديش

انفجار قرب معسكر في عملية انتحارية في دكا السبت (أ ف ب)

تبنى تنظيم داعش، تفجيرا انتحاريا استهدف الجمعة معسكرا لقوات النخبة في بنجلاديش.

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5- اعلان مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يعلن عدم ترشحه في الانتخابات 1 ديسمبر 2016 (أ ف ب)

وافق المجلس الدستوري الفرنسي على طلبات 11 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر القادم.

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