ضبط 7 قطع آثرية قبل تهريبها في الشرقية (صور)

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار في مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اليوم السبت، من ضبط 7 قطع أثرية نادرة، قبل تهريبها بدائرة المديرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث السياحة والآثار بالمديرية، بورود معلومات عن حيازة "السيد.أ" 43 عامًا، و"سيد.م" 51 عامًا، مقيمان بدائرة مركز الزقازيق، لقطع أثرية يعود تاريخها لقرنين من الزمان.

وفور التأكد من صحة المعلومات، تمكنت مأمورية مكبرة من ضباط مباحث الآثار بالمديرية، من ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة المتهم الأول، رقم 65908 (ملاكي شرقية)، وبحوزتهما 7 قطع أثرية.

وتبين أن القطع الأثرية عبارة عن "تمثال من النحاس بقاعدة رخامية طوله 60 سنتيمتر لسيدة تحتضن طفلها وتحت قدمها طفل آخر على شكل ملاك، وتمثال من البرونز بقاعدة رخامية بارتفاع 35 سنتيمتر لسيدة تحمل آلة موسيقية، وآخر من البرونز بقاعدة رخامية لملاكين عاريان بارتفاع ٤٥ سنتيمتر، وتمثال لنصف امرأة عارية الصدر بدون ذراعين (تُشبه آلهة الإغريق) بارتفاع ٣٦ سنتيمتر، و2 فازة من البرونز عليها سيدة بطول ٤٠ سنتيمتر".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بما أسفر عنه الضبط، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.​