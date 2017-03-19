بالمستندات - تفاصيل اتهام مالك شركة رياضية بالنصب والاستيلاء على 300 مليون جنيه

كتب – محمد سامي:

حصل مصراوي على التفاصيل الكاملة لاتهام رجل الأعمال ووكيل اللاعبين أحمد سويلم مالك شركة "تلي سريف" في النصب على مجموعة من رجال الأعمال وجمع 300 مليون جنيه منهم لتشغيلها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني.

وبدأت تفاصيل القضية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من المحامي أحمد عبدالهادي المستشار القانوني لرجل الأعمال أنس المسلمي رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للإنتاج الداجني والحيواني يفيد بقيام سويلم بالنصب على موكله والاستيلاء على 6 مليون يورو بما يعادل 197 مليون جنيه بزعم أنه صاحب مصنع علف حيواني بإحدى الدول الأوروبية، وأنه سيقوم بتوريد (25 ألف طن) من ذلك العلف.

وقال مصدر أمني بمباحث الأموال العامة إنه تم تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وأن سويلم زعم أنه يمتلك مصنعا وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيواني بإسبانيا وبدأ تقاضى مبالغ مالية كبيرة من وكيل المبلغ والعديد من المواطنين بزعم استثمارها فى ذلك المجال.

وأكدت المصادر أنه تم إعداد مذكرة تحريات وعرضها على النيابة العامة وتم استصدار إذن بالقبض عليه، حيث تم ضبطه بإحدى الشقق بحي العجوزة وبحوزته (2 هاتف محمول)، وتبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحتوى على محادثات كتابية وصور تفيد قيامه بالاشتراك مع سيدة أجنبية تدعى ناتاليا بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسمه واسم شركته ما بين بنوك بدول أوروبية وعربية (يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بورود تلك التحويلات المالية إليه لسداد مستحقاتهم) إضافة إلي سجل تجاري مزور لمصنع بدولة اسبانيا ومحادثات على (واتس آب) بينه والعديد من الأشخاص يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية طرفه.

وأكدت المصادر أنه بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، موضحا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى من العديد من المواطنين بلغت (300 مليون جنيه)، بعدما أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية، والمضاربة بتلك الأموال فى البورصة العالمية بمساعدة صاحب شركة صرافة -جار العمل على ضبطه- وأنه فى انتظار الأرباح المالية من المضاربة ورد المبالغ المالية للشاكي وبقية المجنى عليهم.

وأشارت المصادر أنه تم توجيه تهم غسيل أموال ونصب وتزوير لسويلم؛ لإصداره شيكات من دون رصيد، واعتماده مستندات بنكية مزورة.