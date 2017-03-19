المبعوث الأوروبي لتعزيز حرية الأديان يختتم زيارته للسودان

الخرطوم – (أ ش أ)

اختتم المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الأديان جان فيجل ، اليوم السبت ، زيارته للسودان التي استمرت ثلاثة أيام ، وهدفت إلى تعزيز التعاون بين الجانبين.

والتقى المبعوث خلال زيارته أعضاء في البرلمان السوداني وممثلين عن الحكومة بينهم وزيرا الخارجية، والأوقاف والإرشاد، بجانب ممثلي منظمات المجتمع المدني السياسية والدينية والمدنية، وزار بعض مقراتها.

وذكر مكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان، في بيان اليوم، أن المناقشات مع كل الأطراف أظهرت استعداد جميع الشركاء السودانيين للدخول في حوار مستمر وبناء.

وأوضح البيان أن المبعوث الأوروبي طلب خلال محادثاته العفو عن إثنين من المتهمين السودانيين، تم الحكم عليهم مع المواطن التشيكي الذي تم العفو عنه من قبل السلطات السودانية.

وأفاد البيان بأن المبعوث الأوروبي ناقش موضوع التعديلات الدستورية واحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مبرزا تأكيد المبعوث على تنظيم دولة المواطنة ، وأنه سيطلع البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد على مخرجات الزيارة.