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عقيلة صالح يهنئ الجيش الليبي على انتصارات "الكرامة"

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عقيلة صالح يهنئ الجيش الليبي على انتصارات "الكرامة" عقيلة صالح يهنئ الجيش الليبي على انتصارات "الكرامة"

مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح

طرابلس – (أ ش أ)

هنّأ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح القيادة العامة للقوات المسلحة وغرفة عمليات "الكرامة" على تحرير منطقة قنفودة بالكامل، وكذلك منطقة "الهلال النفطي"، متنميًا أن تحقق القوات انتصارات أخرى .

و ذكرت بوابة "الوسط" نقلا عن صالح إنه "مع هذه الانتصارات سيتحقق الأمن والأمان والاستقرار والرخاء للشعب الليبي" ، داعيًا لضحايا الأحداث المسلحة من قبل القوات المسلحة بالرحمة، وأن يكون مصيرهم الفردوس الأعلى، وللجرحى بالشفاء العاجل.

واعتبر أن انتصارات القوات المسلحة تمثل هزيمة لـ"الميليشيات الإرهابية التي عاثت فسادًا في البلاد وأرهبت وأرعبت النساء والأطفال والعجزة وسبّبت في تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا"، وفق قوله .

وطالب صالح ، رئاسة الوزراء ووزارة الصحة واللجنة المختصة بالجرحى الاهتمام بهم ومعالجتهم محليًا وخارجيًا لمن تستدعي حالته العلاج بالخارج.

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