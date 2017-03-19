10 تصريحات × ٢٤ ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن بلاده على استعداد لإرسال قوات لسوريا لاستئصال الإرهاب، كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة لحلف شمال الأطلسي وعليها دفع المزيد لأمريكا لتدافع عنها، في حين تحدث الرئيس التركي عن موعد عودة عقوبة الإعدام لبلاده، وخاطبت الخارجية المكسيكية الولايات المتحدة قائلة إن بناء جدار بين البلدين غير ودي بالمرة.. ونرصد بعض من التصريحات البارزة اليوم..

1 – بن سلمان: السعودية مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا

بن سلمان خلال لقاءه مع دونالد ترامب بالبيت الأبيض (أ ف ب)

قال ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن بلاده مستعدة لأي شيء يستهدف استئصال الإرهاب، ومستعدة لإرسال قوات إلى سوريا، مؤكداً أن محاربة تنظيم داعش يجب أن تكون بمساعدة الولايات المتحدة.

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2- ترامب: على ألمانيا أن تدفع لأمريكا أموالًا للدفاع عنها

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاءها مع دونالد ترامب أمس (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ألمانيا مدينة لحلف شمال الأطلسي "بمبالغ طائلة"، وأن على برلين أن تدفع للولايات المتحدة المزيد للدفاع عنها، وذلك غداة لقائه المستشارة انجيلا ميركل. وكتب ترامب على تويتر "ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة لحلف الأطلسي ويفترض أن تتسلم الولايات المتحدة مبالغ أكبر من أجل الدفاع القوي والمكلف جدا الذي توفره لألمانيا".

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3- مارتن كوبلر: ليبيا بحاجة إلى جيش موحد

المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر (أ ف ب)

قدّم مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، التهنئة للمجلس الرئاسي الليبي، على أخذ زمام المبادرة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في طرابلس. وقال كوبلر، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الرباعي في القاهرة، إن ليبيا بحاجة إلى جيش موحد مع تسلسل قيادي واضح تحت سلطة مدنية كقائد أعلى.

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4- أردوغان: سأوقع بلا تردد على عودة "الإعدام"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتوقع أن يوافق البرلمان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد استفتاء السادس عشر من أبريل حول توسيع صلاحياته. وقال إن "عائلات الشهداء، عائلات أبطالنا يجب الا تشعر بالقلق. أعتقد أن البرلمان سيفعل اللازم بشأن مطلبنا حول عقوبة الاعدام بعد 16 أبريل". وأضاف انه سيوقع النص "بلا تردد".

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5- وزير الخارجية الصيني: تعاملوا "ببرود" مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقاءه بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسن الخميس (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة لأن تتعامل "ببرود أعصاب" إزاء التوترات التي تسببها كوريا الشمالية.

وقال وانغ، عقب لقائه نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الوضع في "مفترق طرق"، ولكن لا يجب السماح بتصعيده إلى نزاع.

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6- ترامب لميركل: لدينا شئ مشترك

الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية خلال اجتماعهما بالبيت الأبيض أمس (أ ف ب)

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامه لإدارة سلفه باراك أوباما بأنها تنصتت عليه. وقال في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: ربما عندنا شيء مشترك، على الأقل". وكانت تقارير قد أفادت بأن إدارة أوباما تجسست على هاتف ميركل، الأمر الذي أدى إلى رد غاضب من طرف ألمانيا.

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7- وزير داخلية فرنسا: مهاجم مطار أورلي معروف لدينا

وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو (أ ف ب)

صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو بأن نيابة باريس لمكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في حادث مطار أورلي، و بأن منفذ الاعتداء الذي قتل على يد قوات الجيش معروف لدى أجهزة الشرطة والاستخبارات. وأضاف لورو أن هذا الرجل فتح النار على أفراد للشرطة مصيبا أحدهم بجرح طفيف في الوجه اثناء خضوعه لتفتيش مروري صباح اليوم بشمال باريس.

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8- وزير خارجية المكسيك: على الأمريكيون التحقق من ضمائرهم

وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي (أرشيفية)

حث وزير خارجية المكسيك، لويس فيديجاراي، الشركات التي تفكر في الانضمام للمساعدة في بناء الجدار الحدودي، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناءه على الحدود بين البلدين، التحقق من ضمائرهم. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" تصريحات وزير الخارجية المكسيكي التي أشار فيها إلى أن أي شخص يشاهد علامات الدولار "يختبر ضميره، لأننا لا نتحدث عن مجرد فرصة اقتصادية، بل عن عمل غير ودي بالمرة".

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9- رئيس بلغاريا: تركيا تتدخل في انتخاباتنا البرلمانية

الرئيس البلغاري رومن راديف (أرشيفية)

اتهم الرئيس البلغاري رومن راديف تركيا المجاورة بـ"التدخل غير المقبول" في الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في السادس والعشرين من مارس في بلاده، محذرا من أن حكومته لن تقبل بذلك.

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10 – وزير خارجية ألمانيا: من يتجاوز الحدود لا يروّج لسياساته هنا

وزير الخارجية الألماني سيجمار غابرييل (أ ف ب)

هدد وزير الخارجية الألماني سيجمار غابرييل المسؤولين الأتراك بمنعهم من المشاركة في تجمعات جماهيرية في ألمانيا، تمهيدا للاستفتاء حول تعزيز صلاحيات الرئيس التركي.

وقال الوزير الألماني في مقابلة مع مجلة "در شبيجل" الأسبوعية، "على من يتجاوز الحدود ألا يظن انه يستطيع الترويج لوجهات نظره السياسية عندنا".

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