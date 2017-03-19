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باكستان: مصرع سيدة مسنة برصاص القوات الهندية

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باكستان: مصرع سيدة مسنة برصاص القوات الهندية باكستان: مصرع سيدة مسنة برصاص القوات الهندية

مصراوي Masrawy

القوات الهندية

إسلام آباد - (أ ش أ)

أعلن متحدث عسكري في إسلام آباد، اليوم السبت، أن سيدة باكستانية مسنة لقيت مصرعها إثر تعرضها لإطلاق نار من جانب القوات الهندية عبر خط المراقبة بين الدولتين.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية أن المتحدث قال إن هذا الاعتداء وقع دون استفزاز مسبق من جانب القوات الباكستانية التي قامت بدورها بالرد على القوات الهندية، مشيرا إلى أن الضحية تبلغ من العمر 60 عاما.

وأضاف المتحدث الباكستاني أن الاعتداء الأخير يعتبر ثالث انتهاك من نوعه لوقف إطلاق النار بين الطرفين خلال أقل من 10 أيام.

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