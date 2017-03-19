السفير المصري في سراييفو يلتقي مفتي عام البوسنة والبلقان

القاهرة – (أ ش أ)

التقي السفير ياسر العطوي سفير مصر في البوسنة والهرسك مع فضيلة الإمام حسين كفازوفيتش رئيس العلماء ومفتي عام البوسنة والبلقان، وذلك في إطار حرص السفارة المصرية في سراييفو على التواصل المستمر مع كافة مكونات الشعب البوسني الشقيق ومختلف القيادات السياسية والروحية البوسنية.

وذكرت وزارة الخارجية ،اليوم السبت في بيان لها، أن اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقة بين المشيخة الإسلامية في البوسنة والمؤسسات الدينية الإسلامية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها الإمام حسين كفازوفيتش مفتي البوسنة والبلقان إلى مصر في أبريل 2016 ولقاءه مع كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزيرالأوقاف ومفتي الديار المصرية.

وأكد السفير ياسر العطوي سفير مصر في سراييفو - خلال اللقاء - على خصوصية وأهمية العلاقة المصرية مع المشيخة الإسلامية البوسنية، مستعرضاً الجهود المصرية الحثيثة لمكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب وجماعاته الأثمة في إطار المقاربة المصرية الشاملة للتصدي للإرهاب ونشر التعاليم والقيم الإسلامية الحقيقية والسليمة وتعميم الخطاب الإسلامي الوسطي المعتدل المعبر بصدق عن سماحة الإسلام وقيمه الأخلاقية العليا.

ومن جانبه شدد الإمام كفازوفيتش على اعتزازهم الكبير بالعلاقة مع مصر وقيادتها وشعبها وأزهرها الشريف منارة الإسلام الوسطي وقبلة طالبي العلم من كافة أرجاء العالم الإسلامي.. منوهاً بالدور المرموق الذي تلعبه مصر وأزهرها الشريف في نشر التعاليم والقيم الحقيقية للدين الإسلامي الوسطي والمعتدل، مشيداً بالجهود المصرية الملحوظة والمقدرة في إطار التصدي للإرهاب الأسود وجماعاته الظلامية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية من خلال المنح السنوية المقدمة للطلاب البوسنيين الحريصين على الالتحاق بجامعة الأزهر وكلياتها المختلفة وكذلك المؤتمرات والدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية وأخرها التحاق أمين الدعوة الجديد في البوسنة لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر في وزارة الأوقاف المصرية.