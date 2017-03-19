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«سلة مصر» تتأهل إلى أمم إفريقيا

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«سلة مصر» تتأهل إلى أمم إفريقيا «سلة مصر» تتأهل إلى أمم إفريقيا

التحرير

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حقق المصري لكرة السلة المركز الأول في تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكونجو والتي تقام في الفترة من 20 إلى 30 أغسطس المقبل والتي تؤهل إلى كأس العالم، بعد الفوز على نظيره الأوغندى بنتيجة 95-72.

 وقال عمرو مصيلحي عضو، مجلس إدارة اتحاد كرة السلة إن التأهل لكأس الأمم لم يكن صعبا كون الفرق المشاركة فى التصفيات ليست بالمستوى القوي مقارنة بالفرق التى تأهلت بالفعل للنهائيات.

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كما تأهل أيضا منتخب السيدات بعد تغلبه على أوغندا وحصده للمركز الأول فى التصفيات بنتيجة92 - 64.

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التحرير

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