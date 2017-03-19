«خارج الديار».. عقدة إفريقية تطارد مؤمن سليمان

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خسر فريق سموحة السكندري أمام أولنيزي ستارز الكيني، بثلاثية نظيفة، في إياب دور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورغم الخسارة، تأهل سموحة لدور الــ32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية، بتغلبه على الفريق الصيني بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ورغم تأهل فريق سموحة تحت قيادة مؤمن سليمان، إلا أن سليمان، لم يحقق الفوز خارج أرضه مع سموحة والزمالك على المستوي الإفريقي.

ونستعرض لكم نتائج مؤمن سليمان خارج الديار.

المباراة الأولى أمام الوداد المغربي

قاد مؤمن سليمان فريق الزمالك أمام فريق الوداد المغربي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت يوم 24 سبتمبر 2016، وخسر الزمالك تحت قيادته بخماسية مقابل هدفين، لكنه تأهل بنتيجة 6-5 لفوزه بمباراة الذهاب 4-0.

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المباراة الثانية أمام صن داونز

تأهل الزمالك للمباراة النهائية في دوري الأبطال تحت قيادة سليمان بعدما تخطى عقبة الوداد، وخسر الزمالك في ذهاب نهائي دوري الأبطال بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم 15 أكتوبر من العام الماضي، وفقد الفارس الأبيض البطولة بنتيجة 3-1 بعدما فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد.

المباراة الثالثة أمام أولينزي ستارز

في المباراة الثالثة له خارج الديار على المستوي الإفريقي ببطولة كأس الكونفدرالية، خسر سموحة تحت قيادة سليمان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت علي ملعب موي ستاديوم بدولة كينيا لكنه تأهل لدور الــ32 مكرر بمجموع المباراتين 4-3 لصالح الفريق السكندري.