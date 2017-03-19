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فيديو| مؤمن سليمان عن الخسارة بثلاثية: «مش بإيدي»

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فيديو| مؤمن سليمان عن الخسارة بثلاثية: «مش بإيدي» فيديو| مؤمن سليمان عن الخسارة بثلاثية: «مش بإيدي»

التحرير

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني لسموحة، إن فريقه قدم مباراة سيئة للغاية أمام أولينزي الكيني، مساء السبت، مشيرًا إلى أن لاعبيه كانوا غير قادرين على مجاراة أصحاب الأرض، بسبب نقص الأكسجين.

وأضاف «سليمان»، خلال تصريحاته لقناة on sport، أن تفكير اللاعبين ولياقتهم البدنية، تأثر بنقص الأكسجين، معلقًا «مفيش لاعب عايز يبقى وحش، كل عناصر اللعبة مكانتش موجودة عندنا، أصعب حاجة على المدرب لما يكون الماتش فيه حاجة بره إيده». 

وخسر سموحة بثلاثية نظيفة، أمام  أولينزي ستارز الكيني في المباراة التي أقيمت بملعب «موي ستاديوم»، في اياب دور الـ32 ( 1 )، من منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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وبهذه النتيجة صعد الفريق السكندري لدور الـ32 ( 2 ) للكونفيدرالية الأفريقية، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه أولينزي ستارز برباعية دون رد، في لقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
 

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التحرير

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