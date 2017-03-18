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العرب اليوم: قصف إسرائيلي لقطاع غزة وملاحقة فلول داعش في الموصل

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مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت العديد من العواصم العربية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث المؤثرة مثل التصعيد بين حكومة تل أبيب وحركة حماس، إضافة إلى تقدم القوات العراقية في الموصل و 

اعتراض الدفاعات لصاروخ يمني.

1- إسرائيل تقصف غزة

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تصاعد الدخان بعد الغارات الإسرائيلية في غزة السبت

أطلق فلسطينيون صاروخا من قطاع غزة، سقط في جنوب اسرائيل ورد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي، وفق مصادر في الجانبين، وأكدت مصادر فلسطينية كذلك استهداف موقع للجناح العسكري لحماس بغارة جوية.

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2- القوات العراقية تطارد خلايا داعش في الموصل

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قوات الشرطة العراقية تتقدم في غرب الموصل يوم 17 مارس 2017 (أ ف ب)

تخوض القوات العراقية بعد بلوغها المدينة القديمة وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل، قتالا شرسا من شارع إلى شارع ومنزل إلى منزل مع مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين داخل هذه المنطقة المكتظة بالسكان.

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3- نجاة محافظ تعز ومسؤول حوثي من غارة للتحالف العربي

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مصابين من القوات الموالية للشرعية في عدن 11 فبراير 2017 (أ ف ب)

نجا محافظ تعز الذي عينه المتمردون ومسؤول عسكري للحوثيين في المحافظة بجنوب غرب اليمن من غارة جوية للتحالف العربي خلفت ثمانية قتلى في صفوف مرافقيهم، وفق مصادر عسكرية وطبية.

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4- خروج مسلحي المعارضة السورية من حمص

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إعداد الحافلات لخروج مسلحي المعارضة السبت (أ ف ب)

بدأ مسلحو المعارضة وعائلاتهم الخروج من حي الوعر آخر معقل لهم بمدينة حمص السورية باتجاه جرابلس في ريف حلب وفقا لاتفاق بين والمعارضة.

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5- السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون

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إطلاق صاروخ باليستي في إيراني الصنع 9 مارس 2016

أعلنت قيادة التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن الجمعة، فيما ارتفعت حصيلة قتلى هجوم شنوه على معسكر للجيش اليمني إلى 32.

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مصراوي Masrawy

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