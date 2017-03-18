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نقيب الصحفيين الجديد: لا علاقة للحكومة بنجاحي في الانتخابات

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نقيب الصحفيين الجديد: لا علاقة للحكومة بنجاحي في الانتخابات نقيب الصحفيين الجديد: لا علاقة للحكومة بنجاحي في الانتخابات

مصراوي Masrawy

عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين

كتبت – سحر عزام :

نفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الجديد، ما أشيع عن تأييد له في انتخابات النقابة التي جرت أمس الجمعة، مؤكدا أن الكثير من الشائعات والأكاذيب طاردته خلال العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

وقال سلامة في حوار ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن الحكومة لم يكن لها دورًا في نجاحه بمنصب النقيب رغم معرفته الشخصية كصحفي بمعظم الوزراء والمسئولين، مؤكدا أن انتخابات نقابة الصحفيين من أنزه وأشرف الانتخابات.

وأشار نقيب الصحفيين الجديد لتسلمه مهام عمله الاثنين المقبل وإطلاعه على ميزانية النقابة والسعي لممارسة الديمقراطية داخل مجلس النقابة وخلع الرداء الحزبي على باب النقابة، لافتًا إلى أن المجلس السابق انشغل في قضايا هامشية وتجاهل الاهتمام بالمهنة.

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