عبد المحسن سلامة: فوزي بانتخابات الصحفيين "انقلاب ديمقراطي كامل"

كتبت – سحر عزام :

وصف عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الجديد فوزه في انتخابات النقابة بثورة جديدة أشبه بـ 30 يونيو وذلك بتغيير النقيب، و6 من أعضاء النقابة.

وقال سلامة في حوار ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن ما حدث في نقابة الصحفيين ثورة عارمة وانتفاضة تغيير قوية من حيث عدد الحضور ومعدلات التصويت وأرقام التصويت، مؤكدا أن ما حدث في نقابة الصحفيين بتحرك الأغلبية الصامتة من الصحفيين وإحداث انقلاب ديمقراطي كامل.

وأشار نقيب الصحفيين الجديد لعدد من الملفات سيهتم بها بعد فوزه بمنصب النقيب كملف الإسكان والتشريعات، لافتًا إلى أن مجلس النقابة السابق أهدر نصف مليار جنيه قيمة أرض خصصت للنقابة.