الأوقاف: تشييع الجنازة بالمزمار عودة إلى "الوثنية"

كتبت – سحر عزام:

قال الشيخ منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إن تشييع جثمان أحد المتوفين بأسيوط بزفة بلدي ومزمار بدعوى إنه صاحب كرامات يدل على عودة المجتمع المصري للخلف وللوثنية وعبادة الأشخاص والأولياء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم السبت، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث شريف قال "لعن الله قوما أتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد"، مشيرًا لقيام عدد من المرتزقة بالترويج لفكرة الكرامات للمتوفين لإقامة مقامات لهم والتكسب من ورائها.

وطالب كبير الأئمة بوزارة الأوقاف القوى الأمنية بمنع إقامة تجمعات تروج للخرافات وعدم منحهم تصريح، مستنكرا إقامة مثل هذه التجمعات في بلد الأزهر الشريف.