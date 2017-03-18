"عمليات كفر الشيخ" عن الطقس السيئ: لم نتلق أي بلاغات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال مدير عام غرفة العمليات وإدارة الأزمات في كفر الشيخ، المهندس محمد عبد الله، إن الغرفة لم تتلق أي بلاغات بسوء الأحوال الجوية داخل المحافظة، مؤكدًا تواصل المتابعة المستمرة مع رؤساء المراكز والمدن، ورفع درجة الاستعداد القصوى لحين استقرار الطقس.

وتعرضت مدن ومراكز كفر الشيخ، منذ صباح اليوم السبت، لرياح شديدة مصحوبة بموجة من الصقيع، خاصة على المدن الشمالية في المحافظة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على فترات. وأُعلن في أعقاب ذلك توقف حركة الملاحة بالميناء.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.​​