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الغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

الغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيدالغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيد

الغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيد (2)الغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيد (2)

الغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيد (3)الغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيد (3)

الغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيد (4)الغضبان ومميش يعزيان في ضحايا حادث كوبري بورسعيد (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، واجب العزاء لأسرتي ضحايا حادث اصطدام كوبري النصر العائم بقارب صيد.

وأشار الغضبان، خلال زيارته منزل أسر الضحايا بمنطقة القابوطي، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف بجانب الأسرتين، وأن كل أبناء بورسعيد يشعرون بالأسى للحادث ويتعاطفون تماما مع الضحايا، مؤكدًا على تقديم كل المساعدات والخدمات اللازمة للأسرتين.

وشدد محافظ بورسعيد على أن باب مكتبه مفتوح لأي من أفراد الأسرتين.

وفي سياق متصل، أجرى الفريق مهاب مميش اتصالاً هاتفيًا بالأسرتين لتقديم واجب العزاء، مؤكدًا على دعمه الكامل ودعم هيئة قناة السويس لهما.

واستقبل مستشفى بورسعيد العام، الأربعاء الماضي، أحمد يوسف فياض (25 سنة)، والسيد عوض فياض (27 سنة)، جثتين هامدتين، أودعتا تحت تصرف النيابة، بينما نُقل السيد محمد عوض (60 سنة)، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر إلى مستشفى بورفؤاد العام، بعد اصطدام كوبري النصر العائم بقارب الصيد الخاص بالمذكورين.

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