محافظ بني سويف: غدًا يوم دراسي عادي ولا نية للتعطيل

بني سويف - أحمد كامل:

أعلن محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، غدًا الأحد يوم دراسي عادي، مؤكدًا أن المحافظة لام تتأثر كثيرًا بحالة الطقس السيئ الذي شهدته محافظات الجمهورية.

وأوضح المحافظ، خلال تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أنه تواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، التي أفادت باستقرار حالة الطقس غدًا في محافظة بني سويف، ما تقرر بموجبه اعتبار الغد يوم دراسة عادي داخل المحافظة.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.​