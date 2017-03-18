تامر حسني في حفل عيد الأم بالقصر العيني الفرنساوي مجانا

التحرير

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قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إنه الفنان تامر حسني عرض عليه المشاركة في حفل عيد الأم للعاملين بالمستشفى ورحب بالفكرة، وأعلن أنه متطوع مجانًا لمشاركة الأمهات بالمستشفى.

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وأوضح عبد المقصود في تصريح لـ"التحرير"، أن الحفل سيقام بالمسشتفى ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم تكريم الأمهات بالمستشفى، وسيحضرها الأمهات العاملين وأبنائهم، لافتًا أن الفنان تامر حسني يحظى بشعبية لديهم، وسوف يقوم بتقديم الهدايا للأمهات بالحفلة، وسط حضور الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى.