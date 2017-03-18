حجي: مصر لديها طاقات إدارية هائلة.. وعلى الإعلام الاهتمام بالمرأة

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قال الدكتور طارق حجي، المفكر والعالم المصري، إن مصر لديها طاقات إدارية هائلة، وأن اكتشافات الغاز الأخيرة ستساعدنا على تحقيق مستقبل أفضل.

وأشار حجي، خلال ندوة بقاعة المؤتمرات بجامعة فاروس الإسكندرية، بعنوان «مقارنة بين العقلية الإدارية المصرية والغربية وإلقاء الضوء على الأوضاع السياسية الراهنة على المستويات المحلية الإقليمية والدولية»، إلى أنه بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن 2017 هو عام المرأة فإنه لا يوجد مجتمع متقدم ينظر إلى المرأة نظرة دونية، وأن الإعلام ينبغي أن يهتم بتقديم المرأة في صورة أفضل وأن نهتم بتعليمها، فهي التي قادت مصر القديمة، مطالبًا بتبديد الأفكار الهدامة، لافتًا إلى أن نصف عدد الوزراء في الدول المتقدمة من النساء.

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وقال المهندس علاء رجب رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن أكثر من مليون متابع على مستوى العالم يتابعون حساب الدكتور طارق حجي المفكر المصري الكبير، لأنه قدم نموذجًا رفيع المستوى للمثقف المصري حيث قدم من خلال رئاسته لشركة شل مشروعات متعددة تؤكد على أهمية دوره على المستوى العالمي بدرجة كبيرة.