الحسيني عن «الإمارة»: سيوضح أن قطر ذراع أمريكا في المنطقة

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن فيلم "الإمارة" عن دولة قطر، يوضح أنها ذراع أمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن كل المعلومات التي ستذكر في الفيلم موثقة بالدليل.

وأضاف الحسيني، خلال برنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على قناة "أون لايف" "أحد الشخصيات التي ستظهر بالفيلم الوثائقي هو رجل مخابرات قطري منشق يدلي بشهادته، وسيؤكد أن الأمير تميم موظف عند الحكومة التنفيذية بدرجة أمير، وليس هو المتحكم في الأمور".

وتابع "الجزء الثالث من فيلم الإمارة عن دولة قطر سيكشف العمالة في العلاقة المشبوهة بين قطر وتل أبيب، والزيارات بينهم"، موضحا أن الخسائر التي يتعرض لها النظام القطري بسبب دعمه للإخوان والجماعات الإرهابية بالمنطقة.